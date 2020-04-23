Экс-нардеп от фракции БПП Александр Черненко признался в злоупотреблении служебным положением и пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Черненко заявил во время заседания в Высшем антикоррупционном суде, пишет "Слово и дело".

"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности. Точнее, я не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве. Я проживал под Киевом и этот населенных пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", - заявил он в ходе заседания.

Как отмечается, председательствующий судья сообщил, что бывший депутат пошел на сделку со следствием. Он пояснил, что Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением, благодаря чему он получил на свою банковскую карточку 582 430 грн компенсации на аренду номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

Как установило следствие, его жена имела квартиры в Киеве, а сам он проживал в населенном пункте недалеко от столицы, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

По словам судьи, стороны согласовали наказание в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 000 грн. В то же время они договорились об освобождении от основного наказания на испытательный срок. Прокурор САП добавил, что Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб в 582 тысячи грн.

Напомним, двоих бывших депутатов подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Среди них Александр Черненко и бывший народный депутат Андрей Левус из фракции "Народный фронт".

Также ранее Национальное антикоррупционное бюро отчиталось, что народные депутаты Украины VIII созыва после расследований вернули около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве.