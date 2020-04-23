10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили совершил свой эпичный "переход через Шегини" - прорвался на территорию Украины со стороны Польши без пограничного и таможенного досмотра.

Это стало началом МихоМайдана - акций протеста, которые проходили в Киеве осенью и зимой. Протестующие выдвинули жесткие антипорошенковские лозунги.

А уже через месяц после возвращения Михо в Украину ему посвятил очередной выпуск "Квартала" Владимир Зеленский. В почти 20-минутном шоу он высмеивал Саакашвили и его прорыв на территорию Украины. Представляя грузинского политика наркоманом и коррупционером.

Но потом что-то изменилось. Через три года уже президент Зеленский сначала вернул Саакашвили украинский паспорт. А потом предложил ему стать вице-премьером.

"Страна" решила напомнить, о чем была сцена "Квартала" трехлетней давности.

"Потрясающий коррупционер"

Саакашвили представили в передаче, как "первого нерастаможенного человека Украины на польских номерах". После чего у шлагбаума, символизирующего украинский кордон, появился Зеленский, исполняющий роль Михо, в компании с "Юлией Тимошенко" (Еленой Кравец).

"Дорогие друзья! Мы собрались здесь, чтобы не пропустить через государственную границу мошенника, популиста...", - начал говорить "пограничник". "...И потрясающего коррупционера Михо Саакашвили!", - радостно закончил за него Зеленский.

Шутка уже со старта показала, что Михо будут основательно "мочить".

Сюжет сценки в том, что прорыв Саакашвили через границу был его постановкой - с купленной массовкой и журналистами. "На пол-мишки вошел в Шегини", - констатирует "Михо" свое положение на кордоне и надрывно трясет губами - имитируя экспрессивную манеру Саакашвили.

Вместе с Михо высмеивались и его соратники по прорыву - Юлия Тимошенко и Андрей Садовой.

Саакашвили в изображении Зеленского натужно пытается говорить по-украински, но получается это у него с ошибками. Когда у него просят без акцента произнести слово "паляниця", "Михо" отвечает "пашел на х...р!".

Делает он и похожие оговорки на русском языке. Вместо "прорвался через границу", Зеленский говорит "проворовался через границу".

"Неделю не дали возможность нюхать кокаин!"

Но дальше - больше: у Зе решили изобразить Михо наркоманом.

Так, описывая свой прорыв через кордон, "Саакашвили" рассказывает, как на него спустили собак, натренированных искать кокаин.

"Их перенатаскали на Саакашвили. Вы только представьте собаку, которой неделю не дали возможность нюхать кокаин! Бежит на меня эта огромная болонка, из носа кровь хлещет, в глазах депрессия, подбегает вылизывает тут мне все", - поведал "Михо", показывая на свой нос.

Интересно, что наркоманом Саакашвили еще в 2015 году называл Игорь Коломойский.

"Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного сопливого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости", - говорил олигарх в разгар своего конфликта с тогда еще губернатором Одесской области.

Но вернемся к ролику. "Михо" общается с журналистами, читает письмо-послание от Порошенко и обменивается любезностями с "Юлей" и "Садовым". В целом какого-то стойкого сюжета у номера нет - это больше набор шуток.

"Порошенко - лучший президент"

В конце номера звучит песня "пограничников" на мотив советского хита "Над границей тучи ходят хмуро". В ней кратко описывается прорыв Михо в Шегинях. А далее следуют такие слова:

"Но разведка доложила точно:

Порошенко - лучший президент.

Вот такая функция разведки,

Протяженьем трех последних лет".

Также последний куплет о том, что Садового, поддержавшего Михо, вызвал на ковер президент "для беседы садо-мазовой".

Как видим, шоумен Зеленский, в отличие от президента, жестко высмеивал Саакашвили на многомиллионную аудиторию. Причем как раз в тот момент, когда лидер "Руха новых сил" пытался вывести на улицы Майдан против Порошенко.



