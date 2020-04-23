Международный аэропорт "Борисполь" оценивает потери от введенных из-за коронавируса карантинных мероприятий в 380 млн грн в месяц.

Об этом сообщил генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о наших финансовых резервах, ситуация неутешительная. В настоящее время у нас есть средства для работы на один-полтора месяца. Мы ведем разговоры о привлечении новых целевых кредитов от государственных банков. Ожидаем предложений и подписания соглашений о кредитах с коммерческими банками", - сказал Рябикин.

Он также добавил, что потерянные доходы предприятия за время вынужденной остановки авиасообщения составляют примерно 380 млн грн в месяц.

"Борисполь" - единственный аэропорт страны, который сегодня выполняет работы по обслуживанию эвакуационных рейсов. Сегодня резервным для нас является аэропорт Львова. Мы по-прежнему работаем в круглосуточном режиме. Выполняя очень небольшое количество рейсов, мы обеспечиваем все необходимое по нормативам для работы. К примеру, одна аварийно-спасательная команда должна иметь 74 человека круглосуточно", - отметил гендиректор аэропорта.

По его словам, в полном объеме работает грузовой терминал аэропорта, и нагрузка по специализированным грузовым рейсам сейчас даже выше, чем в период до начала карантина, поскольку тогда часть грузов перевозилась пассажирскими самолетами.

Также Рябикин добавил, что 70% трудового коллектива аэропорта находится в режиме вынужденного простоя и получает меньше половины того, что получали в обычное время.

"Очень надеемся, что правительство откроет программу возвратного финансирования на поддержание фонда оплаты труда, о которой мы уже многократно слышали, но еще не видели ее как таковую. Это наша надежда на то, что мы сможем и деятельность аэропорта без особых потерь восстановить, и начнем потихоньку зарабатывать сами" - добавил директор аэропорта.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса мировой туризм уже потерял более $2 триллионов, без работы могут остаться 75 миллионов человек.

Также мы писали, что, регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.