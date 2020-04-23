В Житомирской области спасателям полностью удалось локализовать девять пожаров, на этой неделе они будут работать над тушением задымления. А Кабмин в ближайшие дни должен выделить 25 миллионов гривен на покрытие убытков жителей сел, которые больше всего пострадали от огня.

Об этом "Стране" рассказал пресс-секретарь главы Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник.

"У нас есть позитивные подвижки. Нам вчера доложили, что 9 пожаров полностью локализованы, осталось погасить задымление, которые ликвидируют на протяжении этой недели, максимум до вторника следующей недели. Проблемы с водой были раньше - из-за того, что отсутствие нормальной зимы повлияло на реки, не было достаточного количества воды в грунтовых водах. Но для тушения пожара ее достаточно, недостаток был только на первых этапах 16-17 апреля", - рассказал Юрий Мельник.

По его словам, глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко и министр развития громад и территорий Алексей Чернышов посетили наиболее пострадавшие села в регионе: Магды, Островы, Лычманы. Они провели совещание и подали обращение в Кабмин, в котором попросили выделить 25 миллионов гривен на покрытие убытков и на возобновление жизнедеятельности людей.

"Вчера Кабмин поручил министру финансов разработать решении на счет выделения этих 25 миллионов. Их еще не выделили, есть еще некоторые моменты, которые нужно пройти, на это нужно не меньше двух дней. Также мы готовим обращение о выделении не меньше 24 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в лесах, этим будет заниматься лесное хозяйство", - рассказал Юрий Мельник.

По его словам, большинство жителей пострадавших населенных пунктов – староверы, но они христиане, верят в Бога, просто живут отдельно от общества.

"Мы с ними пообщались, и их поводырь-монах сказал, что готов принять помощь, хоть они и не уважают органы власти, мы их не осуждаем, только Бог может понять их мысли на этот счет. Все граждане равны и нужно помогать всем, они согласились принять помощь и попросили выделить пять строителей, которые помогут им, потому что они считают, что сами могут не справиться", - сообщил Юрий Мельник.

По его словам, есть некоторые юридические трудности, потому что они жили и в домах, которые сняты с реестра. Также решается вопрос по закупке материалов без некоторых тендерных процедур, чтобы ускорить покупку. Кроме того, по данным Мельника, оперативно-следственная группа должна пройти все села и оценить последствия пожара и разработать версии его возникновения.

"Сейчас очень помогают волонтеры, которые согласились привезти палатки и буржуйки, также всем, кто хочет помочь, мы написали, что именно необходимо, чтобы они не везли лишних вещей. Дело в том, что волонтеры уже доставили вещей на 4 метра в высоту, но некуда их девать, мы не ожидали такого количества", - рассказал Юрий Мельник.

Впрочем, по его словам, в ОГА рады этой помощи, так как волонтеры могут реагировать быстрее, потому что у них частные счета, а у власти все операции проходят через казначейство.

Напомним, по состоянию на вечер 22 апреля спасатели сообщали о трех очагах лесных пожаров, где еще бушевал огонь в Житомирской и Киевской областях.