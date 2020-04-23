С четверга, 23 апреля, в Украине начали действовать изменения в законах (принятые на период карантина из-за эпидемии коронавируса - Ред.) согласно которым украинские суды могут проводить заседания в режиме видеоконференций. Правда в таком режиме не могут рассматривать вопросы о взятии под стражу или же о передаче ходатайств о рассмотрении дел другими судами.

Об этом идет речь в сообщении, размещенном на странице "Судебной власти Украины" в Facebook.

Принятые законодательные изменения, в частности, предусматривают, что в период действия карантина при невозможности определить следственного судью в конкретном суде ходатайство может быть передано на рассмотрение в другой суд в пределах юрисдикции. Исключения касаются ходатайств о предоставлении разрешения на проведение розыскных действий и жалоб на действия или бездействие следователя или прокурора

В случае невозможности рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, оно может быть передано на рассмотрение в другой суд", - говорится в сообщении.

Вопрос передачи ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для рассмотрения в другой суд решается председателем соответствующего суда апелляционной инстанции.

Что касается рассмотрения вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи ( кроме рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей), то они могут быть рассмотрены в режиме видеоконференции.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции, если подозреваемый находится не в здании суда и возражает против этого.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за эпидемии ВАКС перенес дело экс-министра Насалика на конец апреля.