Никакой конкретики по встрече лидеров нормандской четверки (главы Франции, Германии, России и Украины) нет, несмотря на договоренность глав МИД Нормандского формата о видеовстрече на следующей неделе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Интерфакс-Украина".

По словам Пескова, конкретных планов проведения встречи в "нормандском формате" в режиме видеоконференции пока нет. "Пока никаких набросков по этому поводу нет", - сказал Песков журналистам в четверг 23 апреля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "ситуация реализации минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего". "Поэтому в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщала "Страна", 10 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над получением принципиального согласия на проведение встречи "нормандской четверки".

Напомним, последняя встреча в нормандском формате проходила 9 декабря 2019 года. Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского перед брифингом лидеров стран нормандской четверки были непродолжительными.