Полиция в Киеве составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Всего за нарушения карантинных мер с киевлян взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в четверг, 23 апреля.

"Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других.

Также в столице возбудили несколько уголовных производств за поставление лица в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений.

Всего за это время правоохранители составили 951 протокол относительно нарушителей. Из них в частности: 179 – за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более 2 человек. По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскали почти 177 тысяч гривен", - рассказал Кличко.

Кроме того, мэр добавил, что понимает усталость людей от карантина, однако напомнил. что чем больше граждан будут придерживаться режима, тем меньше людей заболеют и соответственно, тем скорее ограничения снимут.

По словам Кличко, еще одна вспушка болезни может случится на следующей неделе - одна будет результатом посещения храмов на Пасху, приема гостей или отдыха на природе.

Также Кличко добавил, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. Сейчас в группе риска находится более 40 тысяч киевлян, которые прибыли из стран с большим распространением вируса, и которые контактировали с больными.

Работники центра звонят этим людям и спрашивают о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах в последнее время, дают рекомендации или необходимую психологическую помощь.

Смотреть с 6 мин. 5 сек.

Напомним, 2 апреля мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всего в столице составили 466 админпротоколов о нарушении правил карантина, из них 60 – о нарушениях условий обсервации, а 5-м лицам уже выписали штрафы по 17 тысяч гривен.

Как сообщалось, в Киеве зафиксировали уже больше тысячи случаев коронавируса, за последние сутки заболели 70 человек.