Вчера, 22 апреля, в Кривом Роге прошла необычная акция протеста. "Лига предпринимателей Кривого Рога" под лозунгом "Двойные стандарты: власть ты с кем?" провела автомобильный пробег против "оригинальной трактовки" правил карантина.

Об этом передает Информатор.

Как рассказал местный предприниматель с 12-летним стажем Алексей Кудрявцев, за время карантина в городе не закрылся ни один супер-, гипер- или мегамаркет.

"Но при этом не дают возможности работать мелким предпринимателям, штрафуют и даже взимают с них единый налог, запрещая вести бизнес. А ведь бизнес - это единственный источник дохода для их семей. ФОПы просто не доживут до окончания карантина! Потому предприниматели города вышли требовать единых правил карантина для всех, то есть или закрыты все, или все работают, соблюдая санитарно-эпидемические нормы", - заявил Алексей Кудрявцев.

Видео: krivoyrog-TV

Перед началом автопробега возле здания криворожской мэрии прошел митинг на котором была принято обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру страны Денису Шмигалю, министру экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко, главе Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко и мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу.

В нем участники акции потребовали "прекратить преступные действия, вернуться в правовое поле Украины и обеспечить надлежащее выполнение Конституции Украины. Для этого обеспечить возвращение противозаконно вытребованных с предпринимателей штрафов за нарушение противоправно имитируемого карантина, возместить в полном объеме нанесенный материальный ущерб предпринимателям Украины противоправным запрещением деятельности, которая гарантирована статьями 42 и 43 Конституции Украины. Воспользовавшись Вами, олигархат беспрепятственно захватывает рынок, истребляя микропредпринимателей и фермеров, последствия этих действий несут угрозу каждой украинской семье".

Так же предприниматели потребовали открыть рынки, отменить единый налог на время карантина, когда они не получают доходов, а также выставили ряд требований, касающихся законодательных изменений деятельности мелкого бизнеса.

Напомним, что по состоянию на 23 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 7 170 человек.