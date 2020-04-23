Выпуск второго самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" для грузовых перевозок экономически нецелесообразен. Его можно было бы построить только с той же целью, с которой он проектировался, – воздушный старт для космических аппаратов.

Об этом в четверг, 23 апреля, во время прибытия самолета "Мрия" в аэропорт "Гостомель", сообщил президенту Владимиру Зеленскому директор ГП "Антонов" Александр Донец. Видео обнародовано в Facebook Офиса президента.

"Считали в 2012 году, еще когда все было хорошо с нашим северным соседом, – где-то порядка 460 млн долларов в комплектации, в которой он был построен, то есть в старой комплектации. Это аналоговые системы, десятки километров проводов. А если его перепроектировать, сделать, как сейчас делается вся новая техника, в цифре - это совершенно другие деньги", – сказал Донец.

Более того, по словам директора "Антонова" самолет "Мрия" не так востребован из-за своих габаритов, поэтому строительство второго Ан-225 выглядит экономически нецелесообразным.

"Он востребован не так часто, как "Русланы", потому что, во-первых, это была целевая машина под перевозку "Буранов", а не под перевозку гуманитарных грузов. Для космоса, по большому счету. Это Советский Союз себе мог позволить. И самое главное, что порядка 35% аэропортов его не принимают. Из-за габаритов и размаха крыла он не проходит по рулежным дорожкам... Мы его не окупим", – сказал Александр Донец.

По его мнению, второй Ан-225 нужно строить только с той же целью, с которой он проектировался изначально, – воздушный старт для космических аппаратов

"Забираемся на 12,5 тысяч метров, оттуда отстреливается летательный объект, запускается мотор – он уходит вверх. За счет этого экономятся миллионы долларов (на топливе – Ред.)", – сообщил Донец.

Донец о создании второй "Мрии" - с 04:53

Напомним, самолет "Мрия" после доставки в Украину из Китая может войти в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня, 23 апреля, он привез около 1300 кубических метров медицинского груза. "Мрию" в аэропорту "Гостомель" встречал лично президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что 11 апреля самолет "Мрия" отправился в первый рейс после ремонта. Он улетел в Китай, откуда доставил медицинский груз в Польшу. После этого он доставил китайские средства защиты и во Францию.