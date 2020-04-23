Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова. Соответствующий указ он подписал 22 апреля.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича председателем Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Напомним, ранее Петров был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (с 2017 по 2019 год). А также занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. 17 апреля Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Как мы уже писали, Петров обвинялся в фабрикации политических дел во времена Петра Порошенко.

"Петрову в тюрьму пора, а не на повышение. Это тот кадр, который ввёл в широкое употребление провокации по тяжёлым статьям", - писал о генерале бывший глава пресс-службы СБУ Станислав Речинский в мае прошлого года, когда пошли слухи о назначении генерала на руководящие должности в СБУ после победы Зеленского на выборах.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел кадровую ротацию на должности главы Киевской областной государственной администрации. Он уволил Алексея Чернышова и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА Василия Володина.