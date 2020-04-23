В Киеве асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского моста начнется в мае. Также строители продолжают строить мост и укреплять насыпь в районе Русановских садов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции.

"Подольско-Воскресенский мостовой переход строят. Чтобы обустроить новые съезды на Верхней и Нижней Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний вал. Специалисты собирают металлоконструкции, который затем с помощью супердомкартов поставят на опоры. Переводят также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды", - рассказал он.

Также продолжается сооружение насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Рабочие приступили к бетонированию установленного прогона моста со стороны Троещины.

"В мае дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. А в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "встанет" на свое место. Хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом. И начать строительство новой ветки метро", - пояснил Кличко.

Инспекция Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Таймкод - 12:17

Напомним, 16 апреля пыльная буря в Киеве обрушила строительные леса Подольского перехода.

Также стало известно, на каких дорогах столицы Киеватодор ограничит движение с середины апреля.