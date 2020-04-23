Сегдня посольство США в Украине признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории.

Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев.

Однако американцы угрозы отрицают и говорят, что ведется научная работа в исключительно мирных целях. А разговоры об угрозах списывают на "российскую дезинформацию".

"Страна" разбиралась в этой истории.

О чем заявили депутаты Рады

14 апреля нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин написали запросы четверым руководителям страны: президенту Зеленскому, премьеру Шмыгалю, главе СБУ Баканову и министру здравоохранения Степанову.

В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 в Украине.

Там работают исключительно американцы, а финансируются они за счет Минобороны США. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Нардепы отмечают, что функционирование американских биолабораторий в Украине началось во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Юлии Тимошенко - 29 августа 2005 года.

Тогда между Минобороны США и Минздравом Украины были подписаны соглашения о сотрудничестве относительно профилактики технологий пролиферации (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением - Ред.), патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия.

"Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и "Научно-технический центр в Украине" - международная организация, которая финансируется американскими властями, и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения", - пишут Медведчук и Кузьмин.

Далее народные депутаты указывают, что после запуска биолабораторий в Украине наблюдались вспышки инфекционных заболеваний.

"Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры - умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже 800 гражданам, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры".

Еще нардепы привели такие примеры. В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы. Двумя месяца позже в Украине было зафиксировано 364 смерти. "Причина - свиной грипп того же штамма грипп, который привел к мировой пандемии в 2009 году", - указывают Медведчук и Кузьмин.

Далее они указывают, что в 2017 году в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом этого же года аналогичные очаги инфекции были в Запорожье и Одессе, а осенью - в Харькове.

"В 2010-2012 годах (то есть уже при Януковиче - Ред.) власть Украины инициировала проверки, соблюдают ли в лабораториях все меры предосторожности. В результаты был выявлен ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. Был даже зафиксирован факт выведения вытяжной вентиляции в помещения садика", - указывается в обращении Медведчука и Кузьмина.

Затем нардепы пишут, что в 2013 году президент Виктор Янукович отказался от такого сотрудничества с США. Но уже в 2014 году Петр Порошенко его продолжил. "Вполне вероятно, что власти Янукович лишился из-за активного участия правительства Штатов именно из-за отказа сотрудничества с Пентагоном", - предполагают депутаты от "Оппоплатформы".

В завершении они указывают: "Не исключено, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украны имеет задачу тестирования действие вирусов и бактерий на организмах украинцев", и просят руководство Украины разобраться в этом.

Тема с биологическими лабораториями США в Украине не новая, и непосредственно Кузьмин ведет ее на протяжении ряда лет.

"Известно, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия и по этой причине американские военные не производят его на территории США. А зачем, ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов как Украина или Грузия, где можно производить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы? Достаточно лишь создать военную лабораторию, дать ей безобидное название, типа, "Лаборатория санэпидэмстанции", и приставить к ней своего куратора…" - писал Ренат Кузьмин в фейсбуке в 2018 году.

Он упоминал эту тему в связи в разоблачениями грузинского экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. В 2018 году тот заявил, что американский центр Лугара, который находится в Тбилиси, испытывал на грузинских гражданах препарат "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз". В результате чего якобы погибли 73 добровольца.





Ответ посольства США о био-экспериментах в Украине

22 апреля посольство США в Украине ответило на обращение Кузьмина. Ответ был не лично нардепам, а в целом на "российскую дезинформацию".

Посольство подтвердило, что биологические программы в Украине курирует Министерство обороны США. Что само по себе уже примечательно.

Однако, по словам дипломатов, работает Пентагон в Украине вместе с нашим правительством. Цель - "обеспечение защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях". Чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

"Мы также работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности", - пишет американское посольство в Украине.

Дипломаты указывают, что их совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. И перечисляют конкретные украинские ведомства, с которыми взаимодействуют:

Министерство здравоохранения Украины,

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей,

Национальная академия аграрных наук

Министерство обороны Украины.

Американцы рассказывают, что программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с угрозой вспышек (преднамеренных, случайных или естественных) самых опасных инфекционных заболеваний в мире. Среди таких партнеров есть и Украина.

Что конкретно делается в лабораториях, дипломаты пишут очень обтекаемо - проводятся "исследовательские партнерства" и "меры биологического наблюдения". Но некоторые описания проектов все же приводят:

оценивают риски вирусов, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной,

следят за распространенностью Крым-Конго геморрагической лихорадки и хантавирусов в Украине и потенциальной потребностью в диагностике у пациентов с подозрением на лептоспироз,

контролируют распространение вируса африканской чумы (АЧС) у домашних свиней и диких кабанов в Украине; исследуют геном, проводят биологический надзор за АЧС и региональную оценку риска на местах.

Затем американцы проводят еще несколько интересных фактов. А именно, что они модернизировали многие лаборатории Министерства здравоохранения Украины и Гослужбы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. А буквально в 2019 начали строить две лаборатории в Киеве и Одессе.

Еще одна часть американо-украинского сотрудничества - научное менторское письмо. То есть представители США учат украинских коллег готовить публикации для получения в дальнейшем грантов.

В 2016 году, указывают в посольстве США, Украина присоединилась к американскому "эпиднадзору за болезнями на Востоке". Помимо нашей страны, группу европейского региона входят Азербайджан, Грузия, Казахстан.

Также в посольстве напомнили, что Украинский Научно-Технологический Центр (УНТЦ/STCU), о котором упоминает Кузьмин в своем запросе, это межправительственная организация, созданная еще в 1993 году. Сейчас в нее, помимо Украины и США, входят Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова и Узбекистан.

В завершении всего этого американцы пишут, что подобное американское-украинское сотрудничество нужно для "глобального мира и процветания путем уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием".

Что еще известно о лабораториях США в Украине

В Интернете информации об американских биологических лабораториях в Украине немного. Одно время о них писали болгарские и сербские сайты - на их данные и ссылался в своем запросе Ренат Кузьмин.

Так, болгарские журналисты публиковали карту лабораторий в Украине.

Журналисты также публиковали документы, по которым Пентагон финансировал лаборатории в Харькове и Днепропетровске (бывшие областные СЭС). Одна из них получила полтора, вторая - два миллиона долларов с 2010 по 2012 годы.

Также в архиве сайта Госдепартамента есть соглашение Украины и США от 29 августа 2005 года. Оно касается сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия.

Договор подписали Пентагон и Минздрав Украины, который на тот момент возглавлял Николай Полищук. В документе много интересного.

Так, например, в нем говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий.

Также стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете. Причем, если их считает секретными Пентагон, то они автоматически становятся таковыми в Украине.

И наоборот - если Украина какую-то информацию засекретила, то для американцев она должна быть все равно доступной.

При этом соглашение требует привлекать к этому проекту как можно меньше людей - "минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом".

Интересная информация также есть о Международном научном центре, о котором рассказывало посольство и который курирует украинские лаборатории. Судя по документам, его работники защищены ни много, ни мало - дипломатическим иммунитетом.

То есть, судя по всему, крайне важная для США в Украине структура.

Впрочем, сам факт существования таких соглашений - еще не доказательство того, что в лабораториях производят или испытывают на украинцах опасные патогены. Но зачем американцы открывают столько лабораторий и вкладывают немалые деньги - при этом обволакивая эту тему завесой секретности.

Да еще и под эгидой военного ведомства США.

Свое объяснение дает журналист Юрий Ткачев.

"Лаборатории эти занимаются изучением поведения опасных патогенов в определённых региональных условиях - с учётом климатических, демографических и иных факторов.

Данные исследования можно назвать исследованиями двойного назначения: с одной стороны, они действительно важны с точки зрения оценки угроз распространения того или иного заболевания (той же лихорадки Крым-Конго) и разработки рекомендаций по борьбе с ним. С другой - результаты исследования могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе", - написал Юрий Ткачев в своем телеграм-канале.