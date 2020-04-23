Во Франции торговые точки могли бы открыться 11 мая, когда предполагается снятие карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, в четверг, 23 апреля, радиостанции Franceinfo.

"Мы желаем, чтобы все торговые предприятия смогли открыться 11 мая одинаковым образом ради принципа справедливости", - сказал министр.

При этом Ле Мэр уточнил, что речь пока не идет о ресторанах, барах и кафе, для которых понадобятся "специфические решения".

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, рассказал каналу BFMTV, что ожидаемое 11 мая начало снятия ограничений, вызванных коронавирусом, не означает, что можно будет перемещаться повсюду.

Глава МВД призвал население изменить свое поведение в части планов передвижения. "После снятия изоляции мы не будем жить, как раньше. Мы больше не будем перемещаться по территории, как прежде", - сказал Кастанер.

Напомним, во Франции карантин продлили до 10 мая, что по мнению окружения Эмманюэля Макрона, позволит французам понять, какие "усилия еще предстоит приложить" для борьбы с эпидемией коронавируса.

Также, ранее мы писали, что в Елисейском дворце всерьез рассматривается возможность риска второй волны заражения населения коронавирусом.