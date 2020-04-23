Коронавирус в Украине поднял вопрос американских лабораторий по исследованию вирусов, которые работают в нашей стране.

Посольство США в Украине ответило на заявление депутатов от "Оппозиционной платформы За жизнь" Рената Кузьмина и Виктора Медведчука. Недавно они послали запрос Владимиру Зеленскому о 15 американских биологических лабораториях в Украине, которые курируются Пентагоном. То есть - военным ведомством США.

14 апреля Кузьмин опубликовал на своей странице в ФБ текст этого запроса. В нем говорится, что за время работы этих лабораторий в Украине то и дело происходили вспышки разнообразных вирусов, которые сопровождались смертями.

При этом в работе лабораторий украинские власти уже находили нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов, утверждают авторы запроса.

Также нардепы напоминают, что работа лабораторий началась при Ющенко и Тимошенко, потом прекратилась при Януковиче и возобновилась уже при Порошенко.

В связи с чем Кузьмин и Медведчук задали Зеленскому вопрос - как финансируются эти лаборатории и как украинские власти их контролируют.

Вчера, 22 апреля, посольство США в Украине опубликовало официальную позицию по этому поводу.

"Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины", - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве заявляют, что Украинский Научно-Технологический Центр (УНТЦ/STCU), о котором упоминает Кузьмин в своем запросе, это межправительственная организация, созданная еще в 1993 году. Сейчас в нее, помимо Украины и США, входят Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова и Узбекистан.

"Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны", - заявили дипломаты США.

Данные, изложенные Кузьминым и Медведчуком, в посольстве назвали "российской дезинформацией".

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что коронавирус придумали в китайской секретной лаборатории.