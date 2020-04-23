Петиция с призывом уволить главу Офиса президента Андрея Ермака и привлечь его к уголовной ответственности после скандала с пленками брата Ермака о продаже должностей за деньги, набрала на сайте президента необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

Для рассмотрения главой государства документа необходимо собрать 25 тысяч подписей. За 22 дня петицию поддержали 25 110 человек. Посему, президент Владимир Зеленский обязан рассмотреть петицию по закону - в срок не более 3 месяцев с даты опубликования петиции.

Об этом говорится на сайте президента.

Петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака" появилась на официальном сайте президента 1 апреля 2020 года. Ее автор – Иванов Александр Ярославович.

Инициатор петиции считает, что после назначения Ермака руководителем ОП "резко ускорился процесс капитуляции Украины перед Россией", поскольку глава Офиса президента активно контактирует с заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрием Козаком, который является автором "плана "примирения" Приднестровья и Молдовы".

Автор обращения считает, что в случае создания так называемого Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске "представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса станут стороной переговоров с Украиной, а Россия из агрессора и оккупанта перейдет в статус посредника и миротворца".

"В силу различных обстоятельств этот процесс пока удалось приостановить, но Ермак заявляет, что готов и дальше воплощать этот антиконституционный план. Поэтому единственной гарантией, что он не реализует этот замысел, является его немедленная отставка и уголовное дело по признакам государственной измены", - отмечается в петиции.

Еще одним основанием для увольнения Ермака автор петиции считает "обвинения" в адрес главы ОП и его брата Дениса Ермака в "торговле государственными должностями". Также Иванов указывает, что "из средств массовой информации известно, что Андрей Ермак оказывает давление на депутатов Верховной Рады Украины".

Напомним, "пленочный скандал" с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком вспыхнул в конце марта после публикации нардепом от президентской политсилы Гео Леросом видеозаписей. Гео Лерос утверждал, что Андрей Ермак через своего брата "барыжит государственными должностями". В свою очередь Андрей Ермак заявлял, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.

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