В четверг, 23 апреля, украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил из Китая 103 тонны медицинских товаров. Это около 1300 кубических метров - рекордный по объему груз, который должен войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Видеотрансляцию прибытия самолета в аэропорт "Гостомель" вела в Facebook пресс-служба Офиса президента.

"Это один из наибольших грузов, который мы встречаем за последние недели из Китайской Народной Республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и более 100 тысяч костюмов пятого уровня защиты. Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннесса", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Медицинский груз прибыл из китайского города Тяньзинь. В грузовом отсеке фюзеляжа находилось около 1300 кубических метров объема груза (при объеме кабины 1400 куб м).

"Я думаю, что мы именно по перевозимому объему выйдем на рекорд. После соответствующей процедуры он может попасть в Книгу рекордов Гиннесса", - сказал президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец

По его словам, через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.

Отметим, что самый большой в мире грузоподъемный самолет Ан-225 присоединился к гуманитарным операциям по перевозке медицинских средств из Китая 11 апреля. Он уже доставил в Польшу около 100 тонн медицинских товаров объемом 1000 куб м, установив тем самым мировой рекорд по объему груза на тот момент. Также он осуществил рейс во Францию, куда привез более 130 тонн китайских масок и других средств индивидуальной защиты.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 23 апреля в связи с пандемией коронавируса.