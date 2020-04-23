Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив извинился за чрезмерные эмоции во время своего заявления о ромах, которых он поручил полиции насильно вывезти из города, а также уточнил, что речь шла о лицах, которые прописаны в Закарпатской области и нарушающих условия карантина на территории Ивано-Франковска.

Об этом он заявил в эфире местной радиостанции "Западный полюс" утром 23 апреля.

"Прежде всего, никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые больше месяца не придерживались карантина. Все, наверное, слышали и люди неоднократно обращались на "102", горячую линию горисполкома, что некоторые лица приставали к людям, требовали деньги, были без масок, без перчаток. Более того, проживали в нашем Привокзальном сквере. Это при том, что постановление Кабинета министров четко запрещает не только проживать в скверах, но гулять в скверах и собираться больше двух человек в одном месте", - заявил он.

По словам Марцинкива, представители полиции сами обратились к властям города с просьбой выделить им транспорт для доставки домой лиц, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатской области.

"На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально... Я здесь прошу прощения. Где-то, возможно, эмоции, потому что совещание длилось более часа, в основном говорили о борьбе с коронавирусом, в независимости, о том, кто те люди, которые нарушают карантин. Почему мы, украинцы, поляки, американцы, придерживаемся карантина, а некоторым лицам нельзя", - объяснил он.

Кроме того, мэр добавил, что ромы, которые отказались выезжать в Закарпатскую область все еще остаются на улицах Ивано-Франковска.

Смотреть с 2 мин. 5 сек.

Напомним, вчера Марцинкив поручил вывезти всех ромов из города, как следует из опубликованного видео с оперативного совещания. Это заявление вызвало возмущение среди правозащитников и международной общественности. Полиция Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему Аваков открыл дело на мэра Ивано-Франковска, но не трогает погромщиков в Киеве.