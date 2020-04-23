В четверг, 23 апреля, коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 78 жителей общежития в Вишневом Киевской области, где несколько дней назад зафиксировали вспышку заболевания.

Об этом говорится в последнем сообщении Киевской городской государственной администрации.

Среди заболевших - 16 несовершеннолетних детей возрастом до 17 лет и двое работников общежития. Троих пациентов госпитализировали, остальные — на самоизоляции.

Наличие болезни Covid-19 подозревали у четверых полицейских и медсестры. Их обследовали, результат оказался отрицательным.

Как мы писали ранее, вчера, 22 апреля, общежитие оцепила Нацгвардия. Внутри полностью изолированы 300 человек, посетителей не впускают внутрь. Доставку им продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены организуют работники Национальной полиции, местные власти и волонтеры.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 23 апреля, в Украине зафиксировано уже 7 170 случаев заражения коронавирусом.