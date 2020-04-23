По состоянию на утро четверга, 23 апреля, число инфицированных коронавирусом киевлян увеличилось до 1059 человек. За сутки выявили 70 новых случаев Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 23 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Среди киевлян, у которых коронавирус выявили в течение последних 24 часов - пятеро медиков. Один случай вчера оказался летальным, выздоровело шесть человек.

По данным Кличко, 22 апреля заболели 34 женщины возрастом от 21 до 84 лет, двое девочек до 17 лет. Коронавирус выявили у 29 мужчин от 26 до 71 года, пятерых мальчиков до 17 лет.

Всего, по данным Кличко, из 1059 выявленных в Киеве случаев коронавируса 20 оказались летальными, 45 пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек. За сутки выявили 578 новых случаев, это наивысший показатель за все время.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 23 апреля.