Народного депутата Анну Скороход с 2-месячным сыном выписали из больницы после лечения от коронавируса. Вместе с ребенком они должны оставаться на самоизоляции до тех пор, пока два ПЦР-теста подряд на Covid-19 не дадут отрицательный результат.

Об этом депутат написала в своем Telegram-канале.

"Как я уже рассказывала, нас с малышом в пятницу (17 апреля) выписали из больницы с условием полной самоизоляции дома до двух подряд негативных тестов (мной было подписано соглашение) поскольку тесты, которые делались в больнице все еще были положительные. Соответственно, мне необходим больничный, поскольку я не могу посещать Верховную Раду. Стою на учете в ДНК "НПЦ ПКМ" ДУС. Позвонила к ним, попросила открыть больничный, но они отказали, поскольку я должна приехать на осмотр и по другому - никак. На то, что я ковид-положительная - пофиг, нужен осмотр. Я вот интересуюсь, а будет это нарушением карантина или это нормально? И что они будут осматривать? Положительный тест или как вирус по мне бегает или у нас мало зараженных медиков?", - написала Скороход.

Впрочем, о невозможности оформить онлайн-больничный для переболевших коронавирусом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Из-за вспышки Covid-19 систему с электронным больничным не смогли внедрить вовремя так как возникли технические проблемы.

Ранее все четыре теста на коронавирус у Анны Скороход были с положительным результатом. У ее 2-месячного сына тест также показал "плюс".