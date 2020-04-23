Российская певица Надежда Бабкина, до заражения коронавирусом похудевшая на 23 кг, после комы позвонила своему сыну.

Об этом рассказал исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин в комментарии "РИА Новости".

По словам Собянина 70-летняя певица звонила своему сыну. "Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку - сыну, все хорошо", - заявил исполнительный директор.

Ранее о состоянии больной артистки рассказал друг артистки, музыкант Евгений Гор. По его словам, всю неделю артистка находилась в полном сознании, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается.

Напомним, певица Надежда Бабкина вышла из комы и попросила жареной картошки с грибами.

Певицу вывели из состояния искусственной комы 13 апреля, в котором артистка находилась больше недели. Как мы уже писали, первое время, отходя от лекарств, Надежда Бабкина даже не могла нормально говорить. Результаты ее новых тестов на коронавирус до сих пор держат в тайне, первый был положительным, второй - отрицательным, а диагноз остается прежним - "осложненная пневмония".