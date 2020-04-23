В четверг, 23 апреля, Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики продолжает работу над законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д).

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале комитета.

Члены Комитета продолжают рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту №2571-д после перерыва в заседании, который был объявлен накануне вечером.

Отметим, что Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д). После этого нардепы внесли в него более 16 тысяч поправок.

Напомним, что 16 апреля, Рада изменила регламент для принятия "антиколомойского" закона. В соответствии с внесенными изменениями, депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной.