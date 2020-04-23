По состоянию на утро 23 апреля в России уже у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли выявили коронавирус. Два случая Covid-19 оказались летальными, шесть человек уже выздоровели.

Об этом в Twitter сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 10:30 23 апреля. Всего заболевших - 71, выздоровевших - шесть, умерших - два", - написал Рогозин утром 23 апреля.

Отметим, что еще 17 апреля только 42 сотрудника ракетно-космической отрасли были заражены Covid-19.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в мире коронавирусом заражены 2,6 млн человек, 183 454 из них скончались.

Что касается Украины, по состоянию на утро 23 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.