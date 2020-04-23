В Министерстве здравоохранения связали задержку с введением электронного больничного листа с пандемией по коронавирусной инфекции, которая 23 апреля показала в Украине антирекорд заболевших из 578 новых случаев и 187 умерших.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил в ходе брифинга.

"Проект электронного больничного - это общая работа Минздрава и Министерства социальной политики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом Министров. Но сейчас есть определенные технические проблемы, которые возникли, в том числе, и в связи с нынешней ситуацией с Covid-19. Поэтому у нас есть задержки с введением электронного больничного", - сказал он.

При этом новый срок запуска электронного больничного Степанов не озвучил.

Степанов говорит о том, как коронавиурс помешал ввести электронный больничный в Украине. Таймкод 11:50

Напомним, на утро 23 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.

В мире коронавирусом заражены 2,6 млн человек, 183 454 из них скончались.