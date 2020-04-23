Митрополит Тернопольский и Кременецкий, настоятель храма Веры, Надежды и Любви Сергий (Генсицкий) заразился Covid-19. Он находится на госпитализации в Киеве. Ранее митрополит мог контактировать с зараженными людьми из Почаевской лавры. Митрополит Сергий входит в число ближайшего окружения предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Об этом 23 апреля сообщил заместитель начальника лабораторного центра Тернопольской области Владимир Паничев во время заседания Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации, видео обнародовано в Facebook.

Кроме того, Паничев сообщил, что в Почаеве и ближайших селах зафиксировали уже 43 случая коронавируса. В целом по священнослужителям, причастным к Почаеву, коронавирус выявили у четырех священников и одного дьякона.

По информации Киевского городского лабцентра, один священник из Почаева и его жена находятся на госпитализации в Александровской больнице Киева.

О коронавирусе у священников - с 05:50

Напомним, по состоянию на утро четверга, 23 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.

Также мы писали, что помощник благочинного Свято-Успенской Почаевской лавры иеромонах Никодим (Шамайло) заявил, что священнослужители и монахи Почаевской Свято-Успенской лавры не заражены коронавирусной инфекцией. Впрочем, несмотря на это, храм был закрыт на карантин.