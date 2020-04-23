Часть коронавируса, а точнее ДНК провируса Сovid-19 могла попасть на Землю из космоса. Такое мнение в числе прочих теорий происхождения коронавируса озвучили российские ученые. Сейчас такая вероятность исследуется.

Об этом сообщил заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин в комментарии "Интерфаксу".

"Как специалисту по экзобиологии, планетарному карантину, мне более близко предположение о том, что это может быть вирус, или, скорее всего, часть его, в виде провируса, которая могла пройти через плотные слои, интегрироваться с дождевыми каплями и аэрозольными частицами и с ними попасть на Землю", - сказал Ильин, комментируя вероятность искусственного происхождения коронавируса Covid-19.

Профессор напомнил, что директор Кардиффского центра астробиологии в Великобритании Чандра Викрамасингхе опубликовал ранее несколько статей, в которых говорится об очевидной ассоциации возникновения коронавируса с прохождением в районе Китая кометных болидов.

"Возможность синтезирования чего-то подобного косвенно показана в ранее проводимых исследованиях", - сказал Ильин.

Он заявил, что возможность попадания на Землю из космоса фрагментов вирусов необходимо доказать практически.

"Надеюсь на реализацию планов по проведению экспериментов, в том числе и с участием Объединенного института ядерных исследований, на борту биологического автономного спутника "Бион-М" №2, который будет летать 30 суток на орбите высотой 1000 километров", - сказал ученый.

Кроме того, большую надежду он возлагает и на планируемые эксперименты на борту МКС - исследование пылевых частиц на траектории полета станции на носительство биологических и биогенных частиц. Ильин считает, что после прохождения острой фазы пандемии необходимо сконцентрироваться на изучении ионосферы, мезосферы и стратосферы, как участков околоземного пространства, где происходит накопление пылевых частиц, которые могут нести как биологические объекты, так и биогенные вещества. "Если гипотеза окажется верна, мы сможем предвосхищать негативные эпидемиологические сценарии. Если там будет что-то напоминающее потенциально болезнетворные формы, можно изучить их досконально заранее", - сказал Ильин.

Еще одним аргументом в пользу возможности попадания на Землю вирусных структур извне он назвал выявление в стратосфере Земли неизвестных ученым частиц, что также выявили ученые Кардиффского центра астробиологии, которые занимаются мониторингом стратосферы.

"Множество вирусных частиц оседает на контролируемых поверхностях даже в течение суток. Они типируются нашей библиотекой генов, но не всегда. Это говорит в пользу того, что среди этих биологических частиц есть какие-то неизвестные, к которым теперь нужно относиться более внимательно", - сказал Ильин.

Как сообщала "Страна", в мире коронавирусом заражены 2,6 млн человек, 183 454 из них скончались.

Тем временем США обвинили Пекин в создании коронавируса. В американских СМИ активно раскручиваются слухи о том, что вирус искусственно вывели в Ухане, и лишь по неумению китайских вирусологов он вырвался на свободу.