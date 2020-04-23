Кабмин на заседании в пятницу, 24 апреля, примет постановление, которое окончательно урегулирует механизм доплаты врачам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 23 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в YouTube.

По его словам, средства на доплаты врачам в марте были переведены в счет медицинской субвенции в регионы. Также Минздрав дал рекомендации о том, как именно должна быть начислена зарплата.

"Сейчас мы мониторим информацию уже от департаментов здравоохранения, чтобы все без исключения руководители медицинских учреждений выплатили эти 300% должностного оклада за март", - сказал Степанов.

По его словам, начиная с 1 апреля все доплаты также урегулированы законодательством. После внесения соответствующих изменений были предусмотрены средства в государственном бюджете.

"Завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое окончательно урегулирует, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медработникам, которые работают с коронавирусной болезнью", - заявил глава Минздрава.

Степанов о доплате медикам - с 12:42

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.

Также мы писали, что вчера Кабмин продлил карантин до 11 мая без обещанных послаблений. Режим обещают смягчить только после 11 мая.