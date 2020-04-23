По состоянию на 10:30 23 апреля 2020 года курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. В то же время, курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 29,12 гривен за евро.

Данные обнародованы на сайте компании "Укрдилинг".

Сегодня утром 23 апреля торги по доллару открылись в диапазоне 26,9500 - 26,9900 грн/доллар, евро 29,0871 - 29,1276 грн/евро, российский рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.

Напомним, в среду, 22 апреля, на межбанковском валютном рынке курс гривны укрепился до 27,010 грн/$1 после снижения накануне до 27,105 грн/$1.

Также мы писали, что в 2021 году курс доллара может подскочить до 31,3 грн/$.