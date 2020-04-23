В Украине из повестки внеочередного заседания Верховной Рады в пятницу исчез законопроект, который позволит снять с занимающей должности главу НАБУ Артема Сытника.

Об этом свидетельствует информация о повестке дня, которая размещена на официальном сайте Верховной Рады.

Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Законопроект, который позволит снять с занимающей должности коррупционера Сытника, исчез с повести дня внеочередной сессии, значит опять посольство Америки надавило на власть пытаясь всеми силами сохранить свою силовую структуру внутри нашей страны, с подконтрольным ему руководителем.

Обратите так же внимание, что первый зам директора НАБУ, ближайший соратник Михо, Гизо Углава, только в 2015 году получил гражданство Украины. А неожиданное предложение на назначение Михаила Саакашвили говорит о новом этапе действий направленных на усиления позиций данной группы в Украине.

Впереди возможен захват и контроль над ГБР, руководителем которого может быть назначен также человек из команды Михо, генеральная прокуратура давно под их контролем, периодически подвержена театральным заменам статистов-руководителей", - написал Кива.

По словам нардепа, в Украине начался "новый этап захвата власти в стране, который будет направлен на дальнейшее обострение отношений с Россией и продолжения боевых действий на Донбассе".

Как сообщала "Страна", в пятницу, 24 апреля в Раде должны были рассматривать законопроект 2656 авторства Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), который предусматривает запрет лицам, признанным судом коррупционерами, занимать должность в НАБУ.

Ранее мы писали, что на главу НАБУ был составлен протокол о коррупции. Сытника обвиняют в том, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе на турбазе в Ровенской области. А за его отдых платили другие люди.

Также стало известно, что в 2020 году Украина потратит на содержание антикоррупционеров 3,7 милллиарда, а от них получила в бюджет всего 14 тысяч.