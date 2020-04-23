Утром в четверг, 23 апреля, президент Владимир Зеленский встретил в аэропорту "Гостомель" украинский самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая, который будут использовать для борьбы с коронавирусом.

Трансляцию в Facebook вела пресс-служба Офиса президента.

До этого самый большой в мире грузоподъемный самолет Ан-225 доставил из Китая в Польшу 80 тонн медицинского груза, также он осуществил рейс во Францию, куда привез около 150 тонн китайских масок и других средств индивидуальной защиты.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.

Также мы писали, что доставка медикаментов в Польшу помогла установить мировой рекорд украинскому самолету "Мрия".