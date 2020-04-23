В Таиланде редкие кожистые черепахи, которые находятся под угрозой исчезновения, воспользовались опустевшими пляжами на фоне пандемии коронавируса. Они впервые за 20 лет стремительно обустраивают кладки на пляжах.

Об этом сообщает Reuters.

По словам директора Морского биологического центра Пхукета Конгкиата Киттиватанавонга, на острове было найдено 11 мест гнездования кожистых черепах с самой высокой численностью за последние 20 лет.

"Это очень хороший знак для нас, потому что многие районы нереста были уничтожены людьми. Таких гнезд не было последние пять лет. И если сравнивать с прошлым годом, то такого большого количества нереста и близко не было, потому что черепахи гибли, попадая в рыболовные снасти, а люди мешали им на пляжах", - сказал он.

Кожистые черепахи находятся под угрозой исчезновения в Таиланде. Эти животные откладывают яйца в темных и тихих местах, стараясь избегать человека. Эти черепахи являются крупнейшими в мире морскими черепахами. Их масса может составлять 600-900 кг, а длина тела достигать 2,5 метров.

Как сообщала "Страна", из-за карантина пляжи в Одессе оккупировали беззаботные козы.

Также мы писали, что у рифов Австралии ученые нашли 30 новых видов и самое длинное морское животное в мире.

В зоне отчуждения японской Фукусимы расплодились дикие кабаны, которые терроризируют других животных.