В Украине уже 46 военнослужащих Вооруженных сил Украины инфицированы коронавирусом, за последние сутки Covid-19 выявили у троих человек.

Об этом в Facebook сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Уточняется, что из 46 случаев коронавируса два оказались летальными, шесть человек выздоровели. Сегодня на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 341 человек.

Двое военнослужащих, у которых Covid-19 обнаружили в течение последних 24 часов, госпитализированы (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - один военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - один военнослужащий). Еще один заболевший во Львовской области лечится дома под присмотром медицинской службы. Состояние пациентов удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 23 апреля в связи с пандемией коронавируса.