В Украине ни одна политическая партия не воспользовалась своим правом отказаться от государственного финансирования на квартал с 21 апреля.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков.

По словам Новикова, ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования. Тогда как до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет каденции Верховной рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.

Напомним, НАПК также не получала заявление прекратить финансирование партии из бюджета от "Слуги народа". При этом на деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 млн грн, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально.

Ранее "Страна" писала, что Шмыгаль опубликовал новые предложения Кабмина по изменению бюджета-2020.

А в прошлом году в Раде в первом чтении приняли реформу НАПК и отменили госфинансирование партий, не набравших 5%.