В Украине 23 апреля зафиксировали антирекорд по новому числу заболевших коронавирусом за сутки - болезнь выявили у 578 человек. Тогда как днем ранее было 467 новых случаев за сутки. Всего в Украине вирусом Сovid-19 болеют уже 7 170 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, из 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 187 летальных, 504 пациента выздоровели. Всего за предыдущий день госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

Коронавирусная болезнь больше всего распространена в Киеве - 1059 случаев; Черновицкой области - 1140 случаев, а также Ивано-Франковской области - 644 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и другие страны сражаются с пандемией коронавируса.

Карантин продлили до 11 мая без обещанных послаблений, режим обещают смягчить только после окончания карантина.

При этом пик смертности от коронавируса, по данным украинских ученых, выпадает на период с 3 по 8 мая.