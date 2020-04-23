Минцифры решило помогать людям, которые шлют интимные фото через Telegram
Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске в Telegram чат-бота StopSextingBot. Он должен помочь пользователям в решении проблем, связанных с интимными фото или видео в сети.
Об этом пресс-служба Минцифры сообщает в Facebook.
Сообщается, что чат-бот проекта #stop_sexтинг в Telegram поможет ответить на такие вопросы:
- Как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?
- Что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?
- Какие обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?
- Как удалить нежелательные фото из Интернета?
Кроме того, функционал позволяет обратиться лично к команде проекта в случае возникновения дополнительных вопросов.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины запустила новый чат-бот по имени Иван Маск, который работает в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook Messenger. Он предоставляет актуальную информацию о коронавирусе.