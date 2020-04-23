Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске в Telegram чат-бота StopSextingBot. Он должен помочь пользователям в решении проблем, связанных с интимными фото или видео в сети.

Об этом пресс-служба Минцифры сообщает в Facebook.

Сообщается, что чат-бот проекта #stop_sexтинг в Telegram поможет ответить на такие вопросы:

Как действовать, если просят прислать интимные фото или видео?

Что делать, если отправил кому-то обнаженные фото или видео?

Какие обязательные шаги, если шантажируют присланными ранее фото или видео?

Как удалить нежелательные фото из Интернета?

Кроме того, функционал позволяет обратиться лично к команде проекта в случае возникновения дополнительных вопросов.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины запустила новый чат-бот по имени Иван Маск, который работает в мессенджерах Viber, Telegram и Facebook Messenger. Он предоставляет актуальную информацию о коронавирусе.