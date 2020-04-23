В Украине разгорелся новый скандал с расистким душком. Городской голова Ивано-Франковска призвал принудительно депортировать в соседнее Закарпатье местных ромов.

Сначала этому возмутился Запад - в лице посольства США и международной организации Amnesty. И через пару часов такое же возмущение выразили в МВД Украины - министр Арсен Аваков и глава Нацполиции Игорь Клименко. И завели уголовное дело.

Параллельно за мэра Ивано-Франковска заступилась "Муниципальная стража" - военизированное образование, которое имеет статус вспомогательной полиции в Киеве.

Интересно, что "стражи" сами попадались в Киеве на цыганских погромах. Однако уголовные дела на них, открываемые после возмущений Запада, потом тихо спускались на тормозах.

Что будет на этот раз - выясняла "Страна".

Что заявил мэр Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который состоит в партии "Свобода", 21 апреля поручил вывезти людей цыганской национальности в Закарпатье. Это произошло на совещании, видео которого опубликовали в сети.

Как следует из перепалки Марцинкива с подчиненными, с этой задачей правоохранители уже один раз не справились.

"Также цыгане, нет, вернее, лица цыганской пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Чего они еще здесь?" - спросил Марцинкив.

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизла сообщил, что 12 человек отказалось тогда ехать. На что мэр искренне удивился.

"Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус - дали. Почему не упаковали и не увезли?" - поинтересовался глава города.

Правоохранители оправдались, что вывезли из Ивано-Франковска только десять человек цыганской национальности - и на границе передали их закарпатской милиции.

"Значит надо вторую ходку сделать", - постановил Марцинкив.

Предельно циничный тон мэра в отношении ромов, о которых говорят, как о животных, сразу вызвал скандал. Который мэру пришлось прокомментировать.

"Никакой дискриминации я не вижу в этом. Речь шла о конкретных лицах, которые уже месяца не придерживались карантина. Жители Ивано-Франковска неоднократно видели их и обращались на горячую линию городского совета. Эти лица цеплялись к людям просто на улице, требовали деньги, были без масок и перчаток да еще и проживали в сквере напротив вокзала.

Более того, полиция сама обратилась ко мне с просьбой предоставить транспорт для лиц цыганской национальности, которые прописаны в Иршавском и Савеловском районах Закарпатья, чтобы доставить их домой, ведь транспорт никакой сейчас не ходит", - рассказал Роман Марцинкив.

Реакция посольства США и Amnesty

Первыми заметили выходку Марцинкива в посольстве США.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского головы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека", - заявили в посольстве.

Позже было опубликовано заявление правозащитников из Amnesty International.

В организации отметили, что официальные лица, позволяющие себе подобные высказывания, должны быть привлечены к ответственности.

"Заявления, прозвучавшие от мэра Ивано-Франковска, являются недопустимым нарушением прав человека, особенно если учесть, что это уже не первое подобное (дискриминационное) заявление главы города. Высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения, особенно сейчас, во времена неопределенности и социальной напряженности", - сказала директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

По ее словам, указания Марцинкива нарушают права лиц на свободу передвижения и свободный выбор места жительства.

Покальчук напомнила, что полиция должна руководствоваться законами "О национальной полиции", "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", в которых прописан запрет на любые привилегии или ограничения, в том числе по признаку расы, цвета, кожи, этнического и социального происхождения.

Реакция Авакова и полиции

После возмущения посольства США, дружно возмутились и чины МВД. Глава ведомства Арсен Аваков заявил, что открыто уголовное дело.

"По факту призыва к принудительного перемещения людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - Ред.). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!", - написал министр.

Свое заявление выпустила и Нацполиция.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", - сказал шеф Нацполиции Игорь Клименко.

"Муниципальная стража" поддержала Марцинкива

Но у мэра Ивано-Франковска нашлись и защитники.

"Начальство ц*г*н опубликовало заявление. Хотят сажать не ц*г*н за бесконечные грабежи, а мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Каждому есть, что сказать этим негодяям. Давайте напихаем им нормально. Спасибо, большое спасибо", - заявил один из лидеров "Муниципальной стражи" Сергей Бондарь.

Интересно, что и сама "Стража" регулярно попадала в антиромские скандалы. Правда, в Киеве это никого не смущает: ни лично мэра Киева Кличко, который наделил "стражей" особыми полномочиями на время карантина. Ни полицию, которая мирно сосуществует с организацией, состоящей из националистов "Свободы" и С14.

Заступился за мэра и другой националист - соратник Бондаря по С14 Евгений Карась.

"Поддержите мэра, который решил остановить террор против женщин и пожилых людей. Именно они основные мишени для цыганских банд.

Во Франции цыганские банды депортируют пачками, без разговоров.

А в Украине до сих пор от всех граждан вопрос:

- Почему их не сажают???

- Почему регулярные системные кражи не объединят в уголовное производство как серию преступлений?

- Где прокуратура, где реакция МВД?

- Почему уже даже мэр дает транспорт лишь бы спасти город от наглых рецидивистов?".





А почему все забыли о Киеве?

Как видим, националисты, в том числе и члены вполне официально действующей в Киеве "муниципальной стражи", вопреки позиции полицейских, а также США и международных организаций, требуют выселять ромов. В том числе и те, кто официально охраняет общественный порядок в Киеве на время карантина.

И в этом ключе позиция властей Украины выглядит более чем двусмысленной. Получается, в Ивано-Франковске они критикуют расисткие выпады мэра. А в Киеве, где националисты уже несколько лет преследуют ромов, городская власть официально вручает им право на правоохранительную деятельность.

И это никаких протестов ни у полиции, ни у США это не вызывает. Претензий к Виталию Кличко, при котором это происходит, тоже нет.

Более того, ориентированные на западные посольства грантовые организации, пытаются обелить имидж того же Бондаря и "Муниципальной стражи" (детальнее об этом - в материале Фейк от StopFake. Почему цензоры Facebook из Украины вступились за ультраправых).

То есть весьма избирательно борятся украинские власти, а также их международные партнеры с расизмом.

Напомним, что за погром ромов на Лысой горе в Киеве никто так и не понес ответственности. Хотя фигуранты известны - это те же члены "Муниципальной стражи". К примеру, националист из С14 Сергей Мазур.

Однако дальше "пидозры" Мазуру дело не пошло и с тех пор заглохло. Хотя 21 апреля этим событиям исполнилось уже два года.

Если полиция не смогла (или не захотела) за это время довести до суда преступление, которое совершилось у всех на глазах, то не факт, что дело против Марцинкива доведут до конца. Поскольку тренд на поддержку ультраправых в стране пока никуда не делся.