В это воскресенье, 26 апреля, в Украине главный поминальный день в году - Гробки, Проводки или Красная горка, как говорят в народе.

По церковным обычаям он называется Радоница и отмечается во вторник после Пасхальной недели, то есть 28 апреля. Однако в нашей стране на кладбища принято ходить как раз в воскресенье, когда вся семья в сборе.

"Страна" рассказывает, можно ли будет в этом году посещать могилы близких, что об этом говорят власти, полиция и Минздрав.

Можно ли украинцам идти на кладбище 26 апреля

Изначально мы отталкиваемся от решения Кабинета министров, которое было выпущено 3 апреля. В нем не прописан запрет на посещение кладбищ. Судя по остальному тексту документа можно сделать вывод, что идти туда разрешено, но не более чем по два человека и в масках.

Уже после вступления в силу документа правительства 9 апреля глава Национальной полиции Игорь Клименко дал интервью. В нем шеф полиции ответил и на вопрос касательно поминального дня.

"Мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти [на кладбище]", - сказал Клименко и добавил, что местная власть должна пояснить людям обязательное соблюдение масочного режима и попытаться не разрешать накрывать столы на кладбищах.

Слова главы Нацполиции еще раз подтверждают, что всеукраинского запрета на посещение кладбищ нет. Хотя, например, в том же решении Кабмина, о котором мы писали выше, есть прямой запрет на религиозные обряды. И около 130 тысяч украинцев на Пасху это не остановило - они все равно пошли в храмы.

Уже на этой неделе, 21 апреля, главный санитарный врач Виктор Ляшко посоветовал органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни. Это заявление было сделано не только на словах, но и оформлено в постановление Минздрава. Однако оно носит рекомендательный характер.

Итого: в вопросе проведения в Украине поминальных дней центральная власть переложила ответственность на местных чиновников. И некоторые приняли решения.

Например, уже закрыли кладбища для посещения в Киеве и области, Днепре, Запорожье, Сумах, Мукачево, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Ровно, на подконтрольной части Донецкой области. В Одессе и Херсоне на кладбища ограничат въезд и запретят там устраивать застолья.

Впрочем, из-за отсутствия общеукраинского запрета можно предположить, что в эти выходные на могилы родственников отправятся многие. В особенности это касается небольших населенных пунктов, где на кладбища даже не надо ехать - достаточно выйти на край села.

Что означает Радоница и когда будут поминать родных в 2020 году

Радоница (вторник 28 апреля 2020 года) - это православный праздник. Обычно в этот день после богослужения или литургии совершается полная панихида, в нее включены пасхальные песнопения.

Смысл Радоницы (слово происходит от слова "радость") заключается в том, чтобы христиане не углублялись в переживания относительно смерти близких, а наоборот радовались их нахождению в другой жизни – вечной.

Церковь в Радоницу рекомендует молиться, совершать пожертвования и делиться пищей с нищими. А вот есть на кладбищах, пить там алкоголь, оставлять на могиле рюмку с алкоголем и еду - такой церковной традиции нет. Более того, священнослужители ее не разделяют и считают пережитком язычества.

Помимо Радоницы, в этом году останется две Родительские субботы.

Первая - Троицкая Вселенская. Это день поминовения, который отмечается перед Троицей. В 2020 году - 6 июня. Именно на этот день украинские власти и рекомендуют перенести главный поминальный день года в надежде, что тогда карантин уже будет отменен.

Вторая - Дмитриевская, будет отмечаться 2 ноября 2020 года. Она выпадает на субботу перед Днем иконы Казанской Божьей матери. Дата установлена в честь павших воинов. Однако православные молятся и о всех всех усопших родственниках тоже.