НАПК раскрыло информацию о возможном конфликте интересов у бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича, первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, о которых стало известно после информации о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол в убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Новиков отметил, что агентство направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов по делам Майдана. "К нам ранее обращался Бабиков, поскольку он сам не заинтересован в том, чтобы получить протокол от НАПК о конфликте интересов. Мы ему разъяснили, что фактически имеет место потенциальный конфликт интересов. Вместе с тем, этот потенциальный конфликт интересов станет реальным, только если Бабиков станет и.о директора ГБР и начнет принимать любые решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела", - заявил Новиков.

Напомним, бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. На первый брифинг замдиректора ГБР Бабикова явилась Черновол, которую вытолкали из зала, а после этого посадили под домашний арест.

Как сообщала "Страна", замдиректор ГБР Бабиков пообещал выяснить причастность Бубенчика и отца Парасюка к убийству правоохранителей на Майдане.