По состоянию на утро четверга, 23 апреля, в мире выявили уже 2 629 801 случай коронавируса, 183 454 пациента с Covid-19 скончались, 713 537 человек вылечились.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США - 842 629 человек (46 688 умерли, 76 601 выздоровели), Испании - 208 389 человек (21 717 умерли, 85 915 выздоровели), Италии - 187 327 человек (25 085 умерли, 54 543 выздоровели), Франции - 157 135 человек (21 340 умерли, 41 331 выздоровели), Германии - 150 648 человек (4 862 умерли, 103 300 выздоровели), Великобритании - 134 638 человек (18 151 умер, 683 выздоровели).

Кроме этого, в Турции зафиксировали уже 98 674 случаев Covid-19 (2 376 умерших), в Иране - 85 996 (5 391 умерших).

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.