В Киеве на мусоросжигательном заводе "Энергия" протестировали новый способ дезинфекции территории. Обработка велась при помощи дронов.

В КП "Киевтеплоэнерго" отмечают, что это инновационный для Украины способ, который использовался в Китае во время борьбы с коронавирусом.

Об этом пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго" сообщает на странице в Facebook.

Отмечается, что дрон, который в среду дезинфицировал завод "Энергия", поднимает в воздух 16 л дизраствора за один вылет и за 10-15 минут дезинфицирует территорию площадью до 20 тысяч кв. м.

В пресс-службе отметили также, что дезинфекция крупных промышленных площадей с использованием специальных дронов - достаточно инновационное решение для Украины и Киева. Дроны широко применялись в Китае во время борьбы с Covid-19, где с их помощью обработали почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктов.

Напомним, недавно в Киеве полиция начала патрулировать прибрежные районы Киева с катера и труднодоступные места при помощи квадрокоптера с громкоговорителем.