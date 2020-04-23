Данные на утро 23 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек
По состоянию на утро четверга, 23 апреля, в Украине зафиксировано уже 7 170 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 22 апреля в стране было 6 592 зараженных человека. Всего же за сутки болезнь выявили у 578 человек.
Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 23 апреля в Украине 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 353 случая;
Волынская область - 188 случаев;
Днепропетровская область - 186 случаев;
Донецкая область - 21 случай;
Житомирская область - 304 случая;
Закарпатская область - 230 случаев;
Запорожская область - 146 случаев;
Ивано-Франковская область - 644 случая;
Кировоградская область - 258 случаев;
г. Киев - 1059 случаев;
Киевская область - 451 случай;
Львовская область - 282 случая;
Луганская область - 27 случаев;
Николаевская область - 99 случаев;
Одесская область - 161 случай;
Полтавская область - 161 случай;
Ровенская область - 396 случаев;
Сумская область - 89 случаев;
Тернопольская область - 499 случаев;
Харьковская область - 101 случай;
Херсонская область - 77 случаев;
Хмельницкая область - 61 случай;
Черновицкая область - 1140 случаев;
Черкасская область - 220 случаев;
Черниговская область - 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1 409 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 21 058 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и другие страны сражаются с пандемией коронавируса.