По состоянию на утро четверга, 23 апреля, в Украине зафиксировано уже 7 170 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 22 апреля в стране было 6 592 зараженных человека. Всего же за сутки болезнь выявили у 578 человек.

Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 23 апреля в Украине 7 170 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 353 случая;

Волынская область - 188 случаев;

Днепропетровская область - 186 случаев;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 304 случая;

Закарпатская область - 230 случаев;

Запорожская область - 146 случаев;

Ивано-Франковская область - 644 случая;

Кировоградская область - 258 случаев;

г. Киев - 1059 случаев;

Киевская область - 451 случай;

Львовская область - 282 случая;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 99 случаев;

Одесская область - 161 случай;

Полтавская область - 161 случай;

Ровенская область - 396 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 499 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 61 случай;

Черновицкая область - 1140 случаев;

Черкасская область - 220 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1 409 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 21 058 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и другие страны сражаются с пандемией коронавируса.