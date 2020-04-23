Юлия Кузьменко на суде по делу об убийстве Павла Шеремета. Фото: Страна.ua

Следственное управление Министерства внутренних дел проводит обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыски продолжаются с 6:20 23 апреля.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

По его словам, обыски продолжаются с 6:20 утра. "Массовые обыска в Кузьменко Юли и ее близких", - сказал адвокат.

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева - машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета: музыканта, волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и волонтера и военную медсестру Яну Дугарь.

По мнению следствия, основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране. В итоге Антоненко и Кузьменко поместили под стражу.

Как сообщала "Страна", Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержание под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. При этом прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

14 февраля Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.