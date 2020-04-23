Следственное управление Министерства внутренних дел проводит обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыски продолжаются с 6:20 23 апреля.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

По его словам, обыски продолжаются с 6:20 утра. "Массовые обыска в Кузьменко Юли и ее близких", - сказал адвокат.

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева - машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета: музыканта, волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и волонтера и военную медсестру Яну Дугарь.

По мнению следствия, основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране. В итоге Антоненко и Кузьменко поместили под стражу.

Как сообщала "Страна", Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержание под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. При этом прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

14 февраля Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей.