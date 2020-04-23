Народного депутата Гео Лероса допрашивали в СБУ. Фото: facebook

Народный депутат Гео Лерос, который опубликовал записи с Денисом Ермаком, имеет право на защиту и вознаграждение как разоблачитель коррупции.

Об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Новиков отметил, что Гео Лерос имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн гривен и право на обеспечение его безопасности, не только как обличитель, а как и участник уголовного производства.

"Вы должны понимать, что производства, как открытые по заявлению Гео Лероса, так и открытые против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, в законе "О предотвращении коррупции" прописана защита для таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как разоблачители", - отметил он.

Как сообщала "Страна", депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал запись с братом главы ОП Денисом Ермаком, где обсуждаются незаконные назначения на госдолжности.

На допросе в СБУ Леросу объявили об объединении уголовного производства по признакам незаконного приобретения, сбыта или использования специальных техсредств получения информации с проведением расследования по признакам мошенничества.

Отметим, что в скандале с "пленками Ермака" также фигурирует Дмитрий Штанько, который, по данным СМИ, записывал на видео разговоры брата главы Офиса президента. По словам адвоката Лероса Маси Найема, Штанько может быть провокатором СБУ.

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