В пятницу, 24 апреля, Киевский апелляционный суд назначил дату судебного заседания для рассмотрения апелляции на меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, подозреваемой в убийстве и отправленной под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает пресс-службы суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении суда.

Заседание начнется в 12:00.

Напомним, что Татьяну Черновол подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.

Накануне детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа Татьяны Черновол и предъявили ей подозрение в убийстве. Сама она заявила, что не причастна к этому.