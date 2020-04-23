Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщает, что из-за пандемии коронавируса выбросы углерода в этом году сократятся на 6%, но даже этого будет недостаточно, чтобы решить проблему глобального изменения климата.

Об этом заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас во время виртуального брифинга, передает CNN. По его словам, этот кризис повлиял на выбросы парниковых газов. По оценкам ВМО, в этом году выбросы углерода сократятся на 6% из-за отсутствия выбросов от транспорта, промышленности и производства энергии.

Однако по словам Тааласа, этих краткосрочных хороших новостей для окружающей среды будет недостаточно, чтобы вернуть мир в нужное русло для достижения целей Парижского соглашения 2015 года.

"Хотя Covid-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность решить проблему изменения климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении веков", - добавил Таалас.

Как сообщала "Страна", Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года. Документ должен заменить ограничивающий выбросы парниковых газов Киотский протокол, действие которого заканчивается в 2020 году. Цель Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня. В настоящее время средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годов.

Напомним, вирус Covid-19 уже назвали вирусом-очистителем, потому что он помог сделать воздух в мире более чистым.