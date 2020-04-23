Экс-глава "Укрзализныци" Желько Марчек, который временно исполнял обязанности руководителя госкомпании, задекларировал 1,31 млн гривен заработной платы в апреле. Эта сумма больше, чем он задекларировал в прошлом месяце.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Так, 6 апреля Марчек получил 257 947 гривен зарплаты по основному месту работы - АО "Укрзализныця". Также за 17 апреля он задекларировал 1 053 295 гривен зарплаты в "Укрзализныце".

20 марта он внес доплату по зарплате в 191 800 гривен.

Стоит напомнить, что по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет $400 000 в год. То есть, Марчек в годовом исчислении получает примерно на 100 000 доларов больше.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине директор государственного предприятия "Антонов" Алексей Донец, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский зарабатывают больше, чем президент США Дональд Трамп.

Уточним, что в отличие от американского лидера, украинские чиновники могут выписывать себе надбавки, премии и отпускные, поэтому их заработная плата может меняться в зависимости от месяца года.

Так, глава "Укрпочты" Смелянский заработал - 42,6 тыс. долларов (1,024 млн гривен) за декабрь 2019 года.