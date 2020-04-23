Украинские суды всех инстанций (начиная от первой и вплоть до Верховного суда - Ред.) признали нарушением закона попытки МВД "засекретить" фамилии получателей наградного оружия от министра Арсена Авакова. Но это не мешает министерству отказывать в доступе к информации, которую отнесли к разряду "государственной тайны".

Это следует из ответа МВД на информационный запрос "Украинских Новостей".

Журналисты просили предоставить статистику о количестве изданных министром приказов о вручении наград "Огнестрельное оружие" за текущий год, количестве выданных по этим приказам единиц огнестрельного оружия, а также предоставить копии приказов. Но в министерстве впервые отказались предоставить даже статистические данные.

"При этом отмечаем, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины "О государственной тайне", статьи 1.4.7 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного приказом СБУ от 12.08.2005 №440 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.08.2005 года под №902/11182, запрашиваемые сведения имеют признаки информации с ограниченным доступом", - говорится в ответе.

В целом ответ МВД содержит полный перечень ранее уже отвергнутых судами аргументов о "конфиденциальности" информации о награждении огнестрельным оружием. При этом, в ответе впервые согласились, что даже с юридически сомнительными отсылами к "конфиденциальности" и "персональным данным" они обязаны предоставить на запрос "обезличенные" копии приказов. Но по сути, заявили, что информация о награждении огнестрельным оружием - государственная тайна.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков заявил о создании антидиверсионных групп против поджигателей лесов.