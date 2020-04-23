Президент США Дональд Трамп сдержал слово и публично объявил, что подписал обещанный указ о временной остановке миграции в страну на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.

Указ предполагает приостановку выдачи грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы в условиях спровоцированного коронавирусом кризиса сохранить рабочие места для американцев.

"Пауза будет действовать в течение 60 дней, и администрация будет продолжать следить за рынком труда, чтобы изменить или продлить действующий режим ограничений, если это необходимо", - уточнили в пресс-службе Белого дома.

Указом предусмотрены исключения для медицинских и других работников, занятых в борьбе со вспышкой коронавируса, супругов и несовершеннолетних детей американских граждан, а также некоторых других иностранцев.

"Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам занять первое место в очереди на работу, когда Америка вновь откроется. Это очень важно. Было бы неправильно и несправедливо, если бы американцы, уволенные из-за вируса, были заменены новыми рабочими иммигрантами, прибывшими из-за границы", - заявил Дональд Трамп.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пообещал военное авиашоу в честь врачей, которые сражаются с коронавиурсом.