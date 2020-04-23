Президент США Дональд Трамп на очередном брифинге в Белом доме, посвященном проблеме борьбы с эпидемией коронавируса объявил о необычных мерах противодействия грозной болезни.

Хозяин Белого дома заявил, что военные летчики проведут показательные выступления в честь врачей, которые сражаются с коронавирусом и в память о всех умерших от болезни.

Брифинг транслировался в официальном Twitter президента США.

Показательные полеты должны пройти над крупными городами США уже в ближайшие недели, в них примут участие летчики из спецотряда "Буревестники" Военно-воздушных сил и пилоты из "Голубых ангелов" Военно-морских сил США.

Кроме этого, Дональд Трамп пообещал американцам, что празднование Дня независимости в этом году пройдет 4 июля, как и прежде и будет традиционным по своему масштабу.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/SB1Rg3e3v4 — The White House (@WhiteHouse) April 22, 2020

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп разрешил своим ВМС уничтожать иранские катера.

Так же мы рассказывали, что в ответ на атаку невидимого врага Трамп полностью остановит миграцию в США.