Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС), который вчера, 22 апреля, должен был начать рассматривать дело в отношении Игоря Насалика, экс-министра энергетики и угольной промышленности - так и не состоялось.

Причиной тому стали карантинные и противоэпидемические меры в Киеве. Стороны просто не явились на заседание, из-за чего оно и было перенесено на 30 апреля, как передает пресс-служба ВАКС.

"В связи с неявкой сторон из-за введенного карантина и соответствующих ходатайств сторон - ведь подозреваемый попадает в группу риска - судебное заседание перенесено на 30 апреля 2020 года на 14:00", - уточнили в пресс-службе.

В ВАКС напомнили, что по версии следствия экс-министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств на сумму почти 1,25 млн долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что Игорю Насалику назначили экспертизу на полиграфе из-за расследования махинации в е-декларации.